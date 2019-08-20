Министр экономики Молдавии: аэропорт Кишинева незаконно сдали в концессию

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник заявил, что кишиневский аэропорт был сдан в концессию незаконно, но на его возвращение государству могут потребоваться годы.

Ранее Глава парламентской комиссии, которая занимается анализом приватизации объектов государственного имущества в 2013-2019 годы, Игорь Мунтяну обратился в Генпрокуратуру и Национальный антикоррупционный центр из-за нарушений в процессе концессии аэропорта Кишинева

"Мы рассматриваем концессию как незаконный акт, который прошлое правительство заключило с нарушениями, в дополнение к мошенническому контракту был выявлен ряд коррупционных схем. Возвращение аэропорта в ведение государства будет сложным процессом и может занять годы", - заявил Брынзан.

По словам министра, этот вопрос будет поднят на заседании Высшего совета безопасности страны.

"У государства нет юридических рычагов, чтобы повлиять на то, что произошло с аэропортом. Единственное - это сесть за стол переговоров с новым владельцем и попытаться пересмотреть договор", - добавил Брынзан.

Девятнадцатого августа стало известно, что новым владельцем компании Avia Invest и концессионером международного аэропорта Кишинева стал Натаниэль Ротшильд. Решение о передаче в концессию аэропорта российскому консорциуму Avia Invest сроком на 49 лет было принято в 2013 году. Оно предполагает инвестиции в размере 244,2 миллиона евро. Компания планировала увеличить объем транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 миллиона человек в год, что может дать Молдавии, согласно приблизительным подсчетам, около 150 миллионов евро в год.