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РИА Новости
Теплоснабжение

Заявки компаний на модернизацию ТЭС на 2025 год превышают квоту в 4 раза

12:48 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоБалаклавская ТЭС в Крыму
Балаклавская ТЭС в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Балаклавская ТЭС в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Технические заявки энергокомпаний в рамках программы модернизации ТЭС с вводом в 2025 году составили 17,66 ГВт при общей квоте в объеме 4,14 ГВт - превышение более чем в четыре раза, следует из материалов "Системного оператора ЕЭС" (диспетчера энергосистемы).
В том числе в Европейской части РФ и на Урале максимальная мощность по поданным заявкам составляет 14,49 ГВт при квоте в 3,35 ГВт, в Сибири - 3,17 ГВт при квоте в 791 МВт.

"Системный оператор" с 14 по 16 августа принимал заявки энергокомпаний, содержащих технические параметры проектов модернизации ТЭС на 2025 год. Прием ценовых заявок будет осуществляться с 29 по 30 августа.

В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования.
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Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт. Плановая доходность по ним составит 14% годовых с корректировкой на доходность ОФЗ.
В этом году проходит отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена, Минэнерго РФ предлагает сохранить 14%.
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