Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T12:48Z
https://ria.ru/20190820/1557665846.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149258/52/1492585283_0:72:3385:1976_1036x0_80_0_0_02a81bb7048aa44b99c129c004f6335f.jpg
РИА Новости

В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

12:48 20.08.2019
660
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПроизводство лекарственных препаратов
Производство лекарственных препаратов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Производство лекарственных препаратов. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Препарат Спинраза (Spinraza), предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), зарегистрирован на территории РФ, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее в июне детский омбудсмен повторно обращалась в Минздрав с просьбой ускорить регистрацию на территории РФ этого препарата поддерживающей терапии, предназначенного для лечения СМА.
Асель Сартбаева держит в руках пробирку с экспериментальной вечной вакциной от туберкулеза
8 августа, 15:11РИА Новости
Британские медики создали "вечную" вакцину от туберкулеза
"Большое число обращение было к нам по поводу регистрации препарата для лечения СМА. Мы неоднократно обращались в Минздрав. Теперь вопрос с регистрацией препарата Спинраза, единственного для лечения данного заболевания, решен! Сотни семей ждали этого события", - написала Кузнецова.
В государственном реестре лекарственных средств препарат Спинраза зарегистрирован 16 августа 2019 года.
1500010
Обсудить 0
РоссияОбщество
Рекомендуем
Новый вид грибов, открытый каталонскими микологами
В Каталонии открыли новый вид грибов
РИА
Новости
Президент Уругвая Табаре Васкес. Архивное фото
У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко пригрозил "изъять из общества" "оборзевших" силовиков
Здание телеканала CNN в Атланте
ФАС оштрафовала телеканал CNN на 200 тысяч рублей
Лента
новостей
Антропоморфный робот Федор
"Роскосмос" нашел попутчицу космическому роботу "Федору"
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
Беспилотный летательный аппарат Альтиус-У
Эксперт рассказал о трудностях при создании беспилотника "Альтиус-У"
Деньги
Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России
Кукла – персонаж из серии мультфильмов про Чебурашку
Наследники Успенского передали все права на Чебурашку "Союзмультфильму"
Исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо
В России возобновили работу две радионуклидные станции, заявил глава ОДВЗЯИ
Стенд госкорпорации Ростех
В "Ростехе" рассказали о состоянии доставшихся ремонтных заводов Минобороны
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
Врачи во время операции
Ребенок умер от загадочной болезни через четыре дня после выписки
Стенд компании Дом. РФ на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния