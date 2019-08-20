В России зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Препарат Спинраза (Spinraza), предназначенный для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), зарегистрирован на территории РФ, сообщила на своей странице в Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Ранее в июне детский омбудсмен повторно обращалась в Минздрав с просьбой ускорить регистрацию на территории РФ этого препарата поддерживающей терапии, предназначенного для лечения СМА.
"Большое число обращение было к нам по поводу регистрации препарата для лечения СМА. Мы неоднократно обращались в Минздрав. Теперь вопрос с регистрацией препарата Спинраза, единственного для лечения данного заболевания, решен! Сотни семей ждали этого события", - написала Кузнецова.
В государственном реестре лекарственных средств препарат Спинраза зарегистрирован 16 августа 2019 года.