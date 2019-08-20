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РИА Новости

Банкиры разъяснили порядок блокировки карт из-за подозрительных операций

12:48 20.08.2019 (обновлено: 13:22 20.08.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков разъяснил условия блокировки карт получателя при подозрительных транзакциях.
Речь идет о предложенной самими банками идее по борьбе с хищениями: в случае подозрительной транзакции карту получателя заблокируют, пока транзакцию не подтвердит отправитель. Если он обратится в полицию, время блокировки средств продлят до 30 дней, а если ничего не будет предпринимать, карту получателя разблокируют через два дня.
Войлуков пояснил, что это предложение связано с тем, что в случае пропажи средств со счета клиента банк ничего не может сделать, поскольку деньги к тому моменту уже переходят в другое кредитное учреждение. В этом случае клиент должен написать заявление в полицию, а затем обратиться в суд.
"Пока все эти процедуры пройдут, мошенники обналичат средства, закроют счета и скроются", — сказал вице-президент АБР в комментарии телеканалу "Звезда".
Он пояснил, что эксперты предложили доработать действующий механизм, чтобы операцию можно было приостановить по заявлению пострадавшего.
Сейчас идет обсуждение этой инициативы с участием разных ведомств, в том числе Центробанка и силовых структур, добавил Волуйков. Рассматриваются два варианта: более жесткий, когда счет мошенников блокируется целиком, и более мягкий, при котором блокировка коснется лишь похищенной суммы.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Вчера, 08:55РИА Новости
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
49564882
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Экономика
Популярные комментарии
Чисто было на бумаге, да забыли про овраги. Являлся свидетелем таких случаев, когда карты блокировали добропорядочным гражданам, просто, без объяснения причин. В попытке узнать что же все же произошло, никаких внятных комментариев от банка никто не дождался, мол, вас это не касается, информация секретная и т.д. Уверен, кто-то сталкивался с таким. Да и по себе если судить, часто приходится перекидывать деньги то туда, то сюда. Это входит в стоимость обслуживания счета. Блокировка приводит к стопору. Кому это надо? Мне? Банку? Мне кажется это просто жирный троллинг. В случае подозрительных операций карта должна быть заблокирована по заявлению потерпевшего и, в случае кражи с него денег должно быть подано заявление в правоохранительные органы, а банки должны лишь способствовать в розыске преступников, но никак не заниматься самоуправством.
20 августа, 13:52
Александр Сергеевич
4600006
Ага,особенно,если находишься где-нибудь в поездке.
20 августа, 14:14
gen12345
1210000
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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
СМИ сообщили о новом способе краж денег с банковских карт
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