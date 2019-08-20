Банкиры разъяснили порядок блокировки карт из-за подозрительных операций

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков разъяснил условия блокировки карт получателя при подозрительных транзакциях.

Речь идет о предложенной самими банками идее по борьбе с хищениями: в случае подозрительной транзакции карту получателя заблокируют, пока транзакцию не подтвердит отправитель. Если он обратится в полицию, время блокировки средств продлят до 30 дней, а если ничего не будет предпринимать, карту получателя разблокируют через два дня.

Войлуков пояснил, что это предложение связано с тем, что в случае пропажи средств со счета клиента банк ничего не может сделать, поскольку деньги к тому моменту уже переходят в другое кредитное учреждение. В этом случае клиент должен написать заявление в полицию, а затем обратиться в суд.

"Пока все эти процедуры пройдут, мошенники обналичат средства, закроют счета и скроются", — сказал вице-президент АБР в комментарии телеканалу "Звезда"

Он пояснил, что эксперты предложили доработать действующий механизм, чтобы операцию можно было приостановить по заявлению пострадавшего.