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РИА Новости

Источник: похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии

12:47 20.08.2019 (обновлено: 12:52 20.08.2019)
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© Fotolia / hanohikiТанкер
Танкер
© Fotolia / hanohiki
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Похищенные пиратами у берегов Камеруна российские моряки с судна "Мармалайта", вероятнее всего, находятся в Нигерии, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.
Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе, троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь.
"Нигерия", - сказал источник, отвечая на вопрос, где вероятнее всего находятся похищенные моряки. Ранее источник говорил, что контакт с пиратами состоялся, однако пока что, по имеющимся у него данным, требования не были предъявлены.
"Их туда сразу отвезли, как выяснилось",- добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что все похищенные содержатся в одном месте в относительно нормальных, по словам самих моряков, условиях.
Пират
17 августа, 15:15РИА Новости
Судовладелец находится на связи с семьями захваченных в Камеруне моряков
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