Источник: похищенные у берегов Камеруна россияне могут находиться в Нигерии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Похищенные пиратами у берегов Камеруна российские моряки с судна "Мармалайта", вероятнее всего, находятся в Нигерии, сообщил РИА Новости источник в компании-работодателе.

Пятнадцатого августа на рейде порта Дуала (Республика Камерун) пираты атаковали принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды. Пираты похитили восемь человек, в том числе, троих россиян - старшего помощника из Санкт-Петербурга, капитана из Владивостока и старшего механика из Мурманска. Среди похищенных также украинец и четыре филиппинца. Само судно похищено не было. Четверо членов экипажа, оставшиеся на судне, все филиппинцы, передали послание, полученное от пиратов, что те вскоре выйдут на связь.

"Нигерия", - сказал источник, отвечая на вопрос, где вероятнее всего находятся похищенные моряки. Ранее источник говорил, что контакт с пиратами состоялся, однако пока что, по имеющимся у него данным, требования не были предъявлены.

"Их туда сразу отвезли, как выяснилось",- добавил собеседник агентства.