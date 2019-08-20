США в любом случае откажутся от полетов на "Союзах", заявил Рогозин

Вывоз РКН "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-14" на стартовую площадку космодрома Байконур

ПЯТИГОРСК/МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США в любом случае откажутся от полетов своих астронавтов на кораблях "Союз", для чего создали и приступили к испытаниям собственных космических кораблей, рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, выступая на молодежном образовательном форуме "Машук-2019".

"Американцы все равно будут двигаться, к концу года - к началу следующего года отказываться от наших услуг", - заявил он.

По словам Рогозина, в этих условиях Россия планирует обеспечить загрузку мест в отечественных кораблях "Союз" за счет космических туристов. "Мы нашли выход за счет коммерциализации", - сказал он.

Рогозин напомнил, что в 2021 году на орбиту должны отправиться сразу два туриста.