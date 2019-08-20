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РИА Новости

Рогозин: российская ракета для полета на Луну выйдет дешевле американской

12:46 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Сверхтяжелая ракета "Енисей", предназначенная для полетов к Луне, будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
"У американцев идут такие работы. Мы не хотим ограничиваться одним полётом, нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока по нашим расчётам российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле", - сказал он на образовательном молодежном форуме "Машук-2019".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
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Пока проект "Енисей" существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством. Программа также предполагает создание пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса. До этого Рогозин рассказывал, что создание "сверхтяжа" обойдется России в 700-750 миллиардов рублей.
Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России - "Енисей", в Китае - "Чанчжэн-9". Помимо того, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR. В марте НПО "Энергомаш", создающее ракетные двигатели, сообщало, что Россия отстает на 3 года от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны.
Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале прошлого года. Первый пуск планируется на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.
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