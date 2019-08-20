Лукашенко назвал достижением Белоруссии отсутствие олигархов в стране

МИНСК, 20 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главным достижением республики отсутствие олигархов, которые "рулят" страной, а также преступников, которые могли бы поделить ее на части и "крышевать" их.

Как передает госагентство Белта, данное заявление было сделано во вторник на совещании по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. В частности, Лукашенко отметил, что белорусское общество живет не в вакууме и видит происходящее у восточных и западных соседей.

"Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы - представители правоохранительных органов", - сказал белорусский лидер.

Он также отметил, что нынешняя встреча с силовым блоком страны "должна стать исторической", поскольку на ней присутствуют люди, от которых зависит суверенитет и независимость страны, а именно в их основе "лежит стабильность". "А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и, давайте не будем кривить душой, судьбу каждого из граждан. От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди", - сказал Лукашенко.

Глава государства также заявил, что после совещания ситуация в правоохранительной сфере изменится кардинально в лучшую сторону, будут устранены все недостатки, выявленные при подготовке к совещанию.