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РИА Новости

Медведев принял предложение о взаимодействии ФТС и Генеральной таможни Кубы

12:36 20.08.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял предложение Минфина РФ о заключении протокола о взаимодействии между Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ и Генеральной таможней Кубы в сфере борьбы с таможенными правонарушениями в воздухе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"...Принять предложение Минфина РФ, согласованное с МИДом РФ и ФТС, о проведении переговоров о заключении Протокола о взаимодействии между ФТС РФ и Генеральной таможней Республики Куба в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом", - говорится в документе.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррильей в Гаване, Куба. 24 июля 2019
24 июля, 18:19РИА Новости
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Дмитрий МедведевФедеральная таможенная служба РФКубаРоссияЭкономика
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