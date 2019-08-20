Медведев принял предложение о взаимодействии ФТС и Генеральной таможни Кубы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев принял предложение Минфина РФ о заключении протокола о взаимодействии между Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ и Генеральной таможней Кубы в сфере борьбы с таможенными правонарушениями в воздухе, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"...Принять предложение Минфина РФ, согласованное с МИДом РФ и ФТС, о проведении переговоров о заключении Протокола о взаимодействии между ФТС РФ и Генеральной таможней Республики Куба в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом", - говорится в документе.