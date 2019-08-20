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РИА Новости

На Украине более 57 тысяч человек заболели корью с начала года

12:34 20.08.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг – РИА Новости. Более 57,3 тысячи человек заболели корью на Украине с начала года, 18 из них умерли от осложнений, сообщила во вторник пресс-служба центра общественного здоровья Минздрава страны.
"С начала года (с 28 декабря 2018 года до 16 августа 2019 года) корью заболел 57301 человек - 27039 взрослых и 30262 ребенка, от осложнений кори умерли 18 человек", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе добавили, что с начала вспышки - с лета 2017 года - корью заболели более 115 тысяч человек, 39 заболевших умерли.
По данным ведомства, за минувшую неделю корью заболели 203 человека, в том числе 65 детей. Отмечается, что больше всего новых случаев кори зарегистрировали в Киевской, Одесской, Черновицкой, Харьковской областях и в Киеве.
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
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