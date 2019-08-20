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РИА Новости
Война в Сирии

Асад на встрече с Саблиным заявил о позитивных изменениях ситуации в Сирии

12:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым
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Президент Сирийской арабской республики Башар Асад. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в САР, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".
Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.
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"Асад поприветствовал и сказал, что с его последней встречи с Саблиным произошли позитивные изменения в военно-политической ситуации: сирийская армия продвигается к стратегическому городу Хан-Шейхун. Уже в непосредственной близости от него находятся сирийские войска, боевики бегут в сторону Турции", - сообщила пресс-служба.
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Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииБашар АсадДмитрий СаблинСирияРоссияВ мире
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