Асад на встрече с Саблиным заявил о позитивных изменениях ситуации в Сирии

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным заявил о позитивных изменениях в военно-политической ситуации в САР, сообщила пресс-служба всероссийской организации ветеранов "Боевое братство".

Ранее сообщалось, что глава группы дружбы парламентов РФ и Сирии, первый зампред "Боевого братства" Дмитрий Саблин прибыл с визитом в САР, в ходе которого запланирована встреча с Асадом и губернатором провинции Тартус Сафуаном Абу Саада.