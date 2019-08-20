Аксенов заявил о проникшей в "Крымавтотранс" ОПГ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Организованная преступная группа действовала в государственном унитарном предприятии "Крымавтотранс", идут следственные действия, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.
"Вчера в "Крымавтотрансе" проходили следственные действия, в том числе выемки документов. Будут установлены виновные, которые организовали преступную схему. Это была действительно организованная преступная группа", - сказал Аксенов.
Он отметил, что за последний месяц удалось легализовать работу многих перевозчиков, в частности тех, кто перевозил людей к границе с Украиной, а также на доходных туристических направлениях, таких как поездки на плато Ай-Петри. По его словам, нежелание поломать преступную схему стало главной причиной отставок бывших министров транспорта региона. Более года министерство возглавляет Сергей Карпов.
"Мы живем по законодательству, всем надо выполнять требования. Работу ведем", - сказал Аксенов.
Ранее глава Крыма подверг критике работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Он отметил, что "подсадки" пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной. Аксенов потребовал уволить директора "Крымавтотранса" Игоря Коробчука, новым директором был назначен Юрий Рыжкин.
Государственное унитарное предприятие республики Крым "Крымавтотранс" объединяет 62 объекта транспортной инфраструктуры (автовокзалы и автостанции), расположенные на территории полуострова и объединённые в 11 автостанционных сетей. Предприятие относится к ведению министерства транспорта республики Крым.