Аксенов заявил о проникшей в "Крымавтотранс" ОПГ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 12 августа 2019

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Организованная преступная группа действовала в государственном унитарном предприятии "Крымавтотранс", идут следственные действия, заявил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"Вчера в "Крымавтотрансе" проходили следственные действия, в том числе выемки документов. Будут установлены виновные, которые организовали преступную схему. Это была действительно организованная преступная группа", - сказал Аксенов.

Он отметил, что за последний месяц удалось легализовать работу многих перевозчиков, в частности тех, кто перевозил людей к границе с Украиной, а также на доходных туристических направлениях, таких как поездки на плато Ай-Петри. По его словам, нежелание поломать преступную схему стало главной причиной отставок бывших министров транспорта региона. Более года министерство возглавляет Сергей Карпов.

"Мы живем по законодательству, всем надо выполнять требования. Работу ведем", - сказал Аксенов.

Ранее глава Крыма подверг критике работу предприятия, руководство которого не предпринимало никаких действий для ликвидации безбилетных перевозок. Он отметил, что "подсадки" пассажиров без билетов в автобусы проводятся систематически, при этом кассовая выручка при увеличении пассажиропотока осталась минимальной. Аксенов потребовал уволить директора "Крымавтотранса" Игоря Коробчука, новым директором был назначен Юрий Рыжкин.