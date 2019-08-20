Директор Бахрушинского музея готов к диалогу с недовольными сотрудниками

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перед московским Театральным музеем имени Бахрушина стоят непростые задачи по развитию, требующие консолидации всего коллектива, и недовольные чем-либо сотрудники всегда могут прийти к руководству и обсудить возникшие проблемы, заявил журналистам директор музея Дмитрий Родионов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 40 сотрудников уволились из Бахрушинского музея из-за несогласия с действиями нового первого заместителя директора. Сообщения были основаны на данных, которые в своем блоге опубликовала столичный театральный обозреватель. Позднее в разговоре с РИА Новости Родионов опроверг данную информацию.

"Когда идет процесс активного развития и переформатирования деятельности такой сложной творческой и научной институции, как музей, возрастают и требования к профессиональным компетенциям сотрудников: надо осваивать новые программы учета, создавать программы, которые сегодня интересны школьникам и молодежи, расширять деятельность по продвижению наших коллекций, их доступность. Представление о тихой спокойной музейной жизни сегодня не более, чем миф", - сообщил директор музея.

Он отметил, что руководство культурного учреждения всегда предупреждает новых сотрудников о высоких требованиях.

"Это мое предисловие очень важно в контексте будируемых в настоящее время в интернете и СМИ новостей вокруг "конфликта" в Бахрушинском музее. Во-первых, люди, действующие от имени музея и высоко оценивающие мою деятельность в нем, не нашли возможность высказать мне их напрямую. Дверь в мой кабинет, как знают все сотрудники музея, всегда открыта, и я никому никогда не отказываю в разговоре и помощи. Почему не пришли?" - подчеркнул Родионов.

По его словам, он готов к любому диалогу с коллективом.