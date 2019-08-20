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РИА Новости
Культура

Директор Бахрушинского музея готов к диалогу с недовольными сотрудниками

12:27 20.08.2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГлавный дом Бахрушинского музея после реставрации в Москве
Главный дом Бахрушинского музея после реставрации в Москве
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Главный дом Бахрушинского музея после реставрации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перед московским Театральным музеем имени Бахрушина стоят непростые задачи по развитию, требующие консолидации всего коллектива, и недовольные чем-либо сотрудники всегда могут прийти к руководству и обсудить возникшие проблемы, заявил журналистам директор музея Дмитрий Родионов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что 40 сотрудников уволились из Бахрушинского музея из-за несогласия с действиями нового первого заместителя директора. Сообщения были основаны на данных, которые в своем блоге опубликовала столичный театральный обозреватель. Позднее в разговоре с РИА Новости Родионов опроверг данную информацию.
"Когда идет процесс активного развития и переформатирования деятельности такой сложной творческой и научной институции, как музей, возрастают и требования к профессиональным компетенциям сотрудников: надо осваивать новые программы учета, создавать программы, которые сегодня интересны школьникам и молодежи, расширять деятельность по продвижению наших коллекций, их доступность. Представление о тихой спокойной музейной жизни сегодня не более, чем миф", - сообщил директор музея.
Он отметил, что руководство культурного учреждения всегда предупреждает новых сотрудников о высоких требованиях.
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"Это мое предисловие очень важно в контексте будируемых в настоящее время в интернете и СМИ новостей вокруг "конфликта" в Бахрушинском музее. Во-первых, люди, действующие от имени музея и высоко оценивающие мою деятельность в нем, не нашли возможность высказать мне их напрямую. Дверь в мой кабинет, как знают все сотрудники музея, всегда открыта, и я никому никогда не отказываю в разговоре и помощи. Почему не пришли?" - подчеркнул Родионов.
По его словам, он готов к любому диалогу с коллективом.
"Может быть, пора это сделать и помочь музею в решении сегодняшних непростых задач, требующих консолидации всего коллектива, а не переводить обсуждение этих проблем в пространство общественной дискуссии и делать вольных и невольных ее участников заложниками благородной миссии поддержки незаслуженно обиженных и оскорбленных? Готов к любому диалогу, но не через посредничество третьих лиц. Приходите", - заключил он.
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КультураТеатральный музей имени БахрушинаМосква
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