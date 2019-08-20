Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T12:19Z
https://ria.ru/20190820/1557664572.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155136/63/1551366389_0:0:2743:1543_1036x0_80_0_0_f85adaeff8c732a6a37470c4894ee1ac.jpg
РИА Новости

В Кишиневе рассказали о переговорах с "Газпромом" о "Турецком потоке"

12:18 20.08.2019 (обновлено: 12:19 20.08.2019)
991
© РИА Новости / Максим БлиновСтенд компании "Газпром"
Стенд компании Газпром
© РИА Новости / Максим Блинов
Стенд компании "Газпром". Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Молдавия ведет переговоры с "Газпромом", чтобы иметь возможность получать газ через газопровод "Турецкий поток", заявил министр экономики Молдавии Вадим Брынзан на брифинге во вторник.
Молдавия ищет альтернативные пути импорта российского газа, так как в конце 2019 года истекает контракт на его транзит через Украину.
Флаги Молдавии и России на пресс-конференции Игоря Додона
29 июля, 11:13Радио
Молдавия сняла запрет на поездки в Россию для депутатов и чиновников
"Мы ведем переговоры с "Газпромом", чтобы получать газ через "Турецкий поток". Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдавией о получении газа из этого газопровода, чтобы обсудить технико-экономические особенности такого способа получения газа", - сообщил Брынзан.
По его словам, дискуссия между странами состоится на платформе Европейской комиссии, которая выступит посредником.
"Также в ближайшие дни будет утвержден новый глава Moldovagaz Вадим Чебан, который продолжит переговоры с "Газпромом" о продлении или перезаключении контракта на поставку газа", - добавил министр.
Сейчас Молдавия приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который был подписан еще в 2008 году, цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках. Действие контракта заканчивается 31 декабря этого года.
Президент Молдовы Игорь Додон во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным заявления для прессы по итогам встречи в Кремле. 17 января 2016
14 августа, 18:47РИА Новости
Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией
2520002
Обсудить 1
ГазпромМолдавияКишиневРоссия
Рекомендуем
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
РИА
Новости
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Лента
новостей
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
"Мама, меня сожгли": в Урюпинске цыган обвинили в нападении на мальчика
Певица Олеся Яковлева
Певица Олеся Яковлева погибла в Приморье
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Жена Нетаньяху бросила на землю кусок приветственного каравая в Киеве
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:14Площадь лесных пожаров в РФ увеличилась на восемь тысяч гектаров за сутки
01:12Российские спутники займутся поиском озоновых дыр в атмосфере
01:11США на переговорах в Дохе попытаются решить оставшиеся вопросы с Талибаном
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
Лента новостейМолния