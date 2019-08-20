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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

В МИД России призвали США не мешать проведению межвенесуэльских переговоров

12:18 20.08.2019 (обновлено: 13:00 20.08.2019)
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© РИА НовостиСторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
© РИА Новости
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва призывает США не мешать возможности возобновления межвенесуэльских переговоров на Барбадосе, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть перспектива, как мы понимаем, продолжения диалогового процесса между правительством в Каракасе и венесуэльской оппозицией, и действия, подобные тем, что были предприняты Вашингтоном, - это отражение сознательного курса на срыв подобных переговоров. Мы в очередной раз призываем США отказаться от их имперских амбиций, от попыток навязывать суверенному государству те или иные схемы или модели его внутреннего развития и по большому счету сконцентрироваться на том, чтобы не мешать переговорному процессу, а в идеале - способствовать его результативному продвижению", - сказал Рябков.
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Делегация норвежского правительства ранее посетила Каракас, чтобы попытаться возобновить прерванные переговоры между венесуэльскими властями и оппозицией. Норвегия с мая пытается выступать посредником для урегулирования политического кризиса в Венесуэле.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва поддержит любые договоренности, которые правительство и оппозиция Венесуэлы достигнут в ходе переговоров на Барбадосе.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против законного президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампМИД РФСергей РябковВенесуэлаРоссияСШАВ мире
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