В МИД России призвали США не мешать проведению межвенесуэльских переговоров

"Есть перспектива, как мы понимаем, продолжения диалогового процесса между правительством в Каракасе и венесуэльской оппозицией, и действия, подобные тем, что были предприняты Вашингтоном, - это отражение сознательного курса на срыв подобных переговоров. Мы в очередной раз призываем США отказаться от их имперских амбиций, от попыток навязывать суверенному государству те или иные схемы или модели его внутреннего развития и по большому счету сконцентрироваться на том, чтобы не мешать переговорному процессу, а в идеале - способствовать его результативному продвижению", - сказал Рябков.