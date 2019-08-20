Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T12:17Z
https://ria.ru/20190820/1557664493.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Фестиваль "Артос" пройдет в Москве с участием известных священников

12:17 20.08.2019
69
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ежегодный международный христианский фестиваль "Артос" пройдет в Москве 20-26 августа и в этот раз будет посвящен теме православного духовничества и старчества.
Тема XVIII международного фестиваля "Артос" заявлена как "Подвижники нашего времени", мероприятие пройдет в столичном культурно-выставочном центре "Сокольники".
"Организаторы предлагают поразмышлять о феномене старчества и роли духовного руководства в жизни современного православного христианина", - сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.
Как отметил председатель оргкомитета фестиваля Алексей Токарев, гостей "Артоса" ждет не просто исторический экскурс из лекций, фильмов и книжных презентаций, но и встречи с людьми, которые много лет жили под руководством известных православных подвижников и могут поделиться своим уникальным опытом.
В частности, на фестивале обсудят, кто такие старцы, зачем нужен духовник, как его найти и правильно выстроить отношения с духовным отцом. Среди участников - известные священнослужители Артемий Владимиров, Константин Кобелев, Александр Старостенко. О 20 годах жизни при архимандрите Павле (Груздеве) расскажет протоиерей Анатолий Денисов.
По информации синодального отдела, "Артос" подготовил особую программу к 90-летию грузинского святого - преподобного Гавриила (Ургебадзе). В пятницу, 23 августа, пройдет презентация нового фильма "Я жду вас в Самтавро" и книги "Добрый дедушка Гавриил", а также встреча с их автором Константином Церцвадзе. Журналист Лариса Хрусталева представит свою книгу "Человек, наполненный любовью" о преподобном Гаврииле.
Сотрудники министерства охраны природы Якутии борются с природными пожарами в Якутии
1 августа, 09:08Религия и мировоззрение
Православные верующие начали молиться о прекращении пожаров в Сибири
В воскресенье, 25 августа, состоится встреча с протоиереем Валерианом Кречетовым - старшим духовником Московской епархии, священником с большим духовным и пастырским опытом. А ко дню памяти святителя Тихона Задонского (24 августа) приурочена встреча с насельником Задонского Рождество-Богородицкого монастыря монахом Алипием (Казанцевым).
Также в рамках фестиваля пройдут мастер-класс по мозаике от молодых художников - членов Гильдии храмоздателей, а также мастер-класс по храмовой флористике и созданию цветочных композиций. Завершит фестивальную программу 25 августа концерт известного ансамбля "Даниловские солисты".
Помимо этого, ярмарочные площадки "Артоса" соберут более 200 фермерских и монастырских хозяйств из разных регионов России, Греции, Грузии, Израиля, Молдавии и Украины. Здесь будут представлены книги и периодика, иконы и ювелирные украшения, изделия ремесленных и швейных мастерских. На ярмарке можно будет приобрести экологические чистые продукты, а в зоне фуд-корта - попробовать грузинские, греческие и традиционные русские блюда. Вход на все мероприятия свободный.
100000
Обсудить 1
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Роман, пациент центра помощи наркозависимым Старый свет, поселок Ерино
РПЦ откроет в Москве бесплатный центр помощи наркозависимым
РИА
Новости
Сотрудники амбулаторного центра реабилитации наркозависимых Реабилитация LIVE во время открытия бесплатного центра реабилитации для наркозависимых в Москве
РПЦ открыла в Москве бесплатный центр реабилитации для наркозависимых
Посольство РФ в Греческой Республике
Российские дипломаты выясняют детали крушения вертолета в Греции
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко
Лента
новостей
Встреча рабочей группы Святого престола и Вьетнама пройдет в Ватикане
Врачи
Минздрав предложил давать медикам без опыта работы наставников
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
МИД предупредил россиян об изменении и отмене рейсов в аэропорту Барселоны
Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
Добровольцы помогли оборудовать экотропу для маломобильных граждан
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 5 августа 2019
Путин заявил о значимости документов о причинах Второй мировой войны
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
В "Роскосмосе" определили задачи для первых запусков ракеты "Енисей"
Эмблема Восточного экономического форума
Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ
Посетитель у регистрационного стола в поликлинике
Минздрав предложил нормативно закрепить статус "бережливой поликлиники"
В Греции у острова Порос упал вертолет
В Греции разбился вертолет, на борту могли быть двое россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил проанализировать уровень зарплат медиков первичного звена
Пожар произошел в церкви в Ивано-Франковской области Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния