Фестиваль "Артос" пройдет в Москве с участием известных священников

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Ежегодный международный христианский фестиваль "Артос" пройдет в Москве 20-26 августа и в этот раз будет посвящен теме православного духовничества и старчества.

Тема XVIII международного фестиваля "Артос" заявлена как "Подвижники нашего времени", мероприятие пройдет в столичном культурно-выставочном центре "Сокольники".

"Организаторы предлагают поразмышлять о феномене старчества и роли духовного руководства в жизни современного православного христианина", - сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как отметил председатель оргкомитета фестиваля Алексей Токарев, гостей "Артоса" ждет не просто исторический экскурс из лекций, фильмов и книжных презентаций, но и встречи с людьми, которые много лет жили под руководством известных православных подвижников и могут поделиться своим уникальным опытом.

В частности, на фестивале обсудят, кто такие старцы, зачем нужен духовник, как его найти и правильно выстроить отношения с духовным отцом. Среди участников - известные священнослужители Артемий Владимиров, Константин Кобелев, Александр Старостенко. О 20 годах жизни при архимандрите Павле (Груздеве) расскажет протоиерей Анатолий Денисов.

По информации синодального отдела, "Артос" подготовил особую программу к 90-летию грузинского святого - преподобного Гавриила (Ургебадзе). В пятницу, 23 августа, пройдет презентация нового фильма "Я жду вас в Самтавро" и книги "Добрый дедушка Гавриил", а также встреча с их автором Константином Церцвадзе. Журналист Лариса Хрусталева представит свою книгу "Человек, наполненный любовью" о преподобном Гаврииле.

В воскресенье, 25 августа, состоится встреча с протоиереем Валерианом Кречетовым - старшим духовником Московской епархии, священником с большим духовным и пастырским опытом. А ко дню памяти святителя Тихона Задонского (24 августа) приурочена встреча с насельником Задонского Рождество-Богородицкого монастыря монахом Алипием (Казанцевым).

Также в рамках фестиваля пройдут мастер-класс по мозаике от молодых художников - членов Гильдии храмоздателей, а также мастер-класс по храмовой флористике и созданию цветочных композиций. Завершит фестивальную программу 25 августа концерт известного ансамбля "Даниловские солисты".