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РИА Новости

Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ

12:15 20.08.2019 (обновлено: 15:31 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭмблема Восточного экономического форума
Эмблема Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эмблема Восточного экономического форума. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг - РИА Новости. Экспозиция Амурской области на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет посвящена экспорту и газохимии, посетителям расскажут о полном цикле работы газохимического кластера в Свободненском районе, сообщает пресс-служба форума.
Выставка "Улица Дальнего Востока" состоится в рамках ВЭФ 3-8 сентября. Павильон Приамурья будет состоять из трех этажей, в оформлении будут использованы транспортные контейнеры как символ экспорта.
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"Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья. Гостям расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе области. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предприятиям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства", - сообщает пресс-служба ВЭФ.
Второй этаж полностью покроет медиафасад, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз до 2035 года. Также будет показан вклад в развитие Приамурья строящегося трансграничного автомобильного моста через реку Амур и канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ, по которой можно будет за 10 минут добраться из РФ в КНР. Первый бетон в основание международной "канатки" залили в июле.
На третьем этаже павильона разместят зона переговоров и стол для подписания соглашений, а также выставку с лучшими фотографиями промышленных строек области. В отдельном павильоне представят лучшие товары амурских экспортеров, в том числе сельхозпроизводителей. На малой сцене рядом с площадкой проведут интерактивные мероприятия и концертную программу с участием детского цирка "Ап!", школы танца "Стрекоза", солистов Амурской областной филармонии, рок-группы "Блокада Сердца". Также пройдет интеллектуальная игра "Котоквиз", а для участников стартового дня - квест по теме "История Дальнего Востока и Амурской области".
Юбилейный пятый Восточный экономический форум состоится 4-6 сентября во Владивостоке. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.
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26 февраля, 05:00РИА Новости
"Газпром" направит на строительство Амурского ГПЗ 320 миллиардов рублей
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Восточный экономический форум-2019Восточный экономический форумАмурская областьВладивостокРоссияЭкономика
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