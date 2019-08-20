Приамурье на ВЭФ представит модель работы Амурского ГПЗ

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 авг - РИА Новости. Экспозиция Амурской области на выставке "Улица Дальнего Востока" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) будет посвящена экспорту и газохимии, посетителям расскажут о полном цикле работы газохимического кластера в Свободненском районе, сообщает пресс-служба форума.

Выставка "Улица Дальнего Востока" состоится в рамках ВЭФ 3-8 сентября. Павильон Приамурья будет состоять из трех этажей, в оформлении будут использованы транспортные контейнеры как символ экспорта.

"Первый этаж павильона познакомит посетителей с газохимической отраслью Приамурья. Гостям расскажут о газохимическом кластере в Свободненском районе области. Можно будет проследить путь сырья от Чагоянского месторождения по газопроводу "Сила Сибири" к Амурскому ГПЗ и газохимическому кластеру, а затем к предприятиям, которые будут использовать продукцию газопереработки для своего производства", - сообщает пресс-служба ВЭФ.

Второй этаж полностью покроет медиафасад, который будет транслировать информацию о трансграничной агломерации Благовещенск - Хэйхэ как внутри павильона, так и снаружи. При помощи сенсорной панели, которая выведет на экран цифры и визуализированные объекты, посетители смогут увидеть результаты работы Приамурья за последние пять лет и прогноз до 2035 года. Также будет показан вклад в развитие Приамурья строящегося трансграничного автомобильного моста через реку Амур и канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ, по которой можно будет за 10 минут добраться из РФ в КНР. Первый бетон в основание международной "канатки" залили в июле.

На третьем этаже павильона разместят зона переговоров и стол для подписания соглашений, а также выставку с лучшими фотографиями промышленных строек области. В отдельном павильоне представят лучшие товары амурских экспортеров, в том числе сельхозпроизводителей. На малой сцене рядом с площадкой проведут интерактивные мероприятия и концертную программу с участием детского цирка "Ап!", школы танца "Стрекоза", солистов Амурской областной филармонии, рок-группы "Блокада Сердца". Также пройдет интеллектуальная игра "Котоквиз", а для участников стартового дня - квест по теме "История Дальнего Востока и Амурской области".