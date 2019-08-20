В Рыбинске нашли капсулу времени 1968 года

Капсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Водитель экскаватора во время земляных работ в Рыбинске (Ярославская область) раскопал заложенную в 1968 году капсулу времени на месте, где стоял памятник В.И. Ленину, сообщила администрация города.

"В парке в микрорайоне Волжский ведется благоустройство... Во время выполнения земляных работ водитель экскаватора зацепил ковшом металлический предмет. Позже оказалось, что это капсула времени, пролежавшая в земле 51 год", - говорится в сообщении.

По словам депутат муниципального Совета Рыбинска Петра Кельберга, капсула найдена в том месте, где находился памятник Ленину. Закладка была сделана в 1968 году, когда строился парк.

"Несколько лет назад памятник демонтировали и перевезли на территорию музея Советской эпохи, но капсулу тогда не нашли. Нашли только табличку, указывающую на то, что в земле оставлено послание от комсомольцев", - рассказал Кельберг.

© Фото : Администрация города Рыбинск Капсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ © Фото : Администрация города Рыбинск Капсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ

Содержащийся в капсуле документ написали молодые люди из Рыбинска, которые послали потомкам "горячий комсомольский привет".