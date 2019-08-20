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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ откроет в Москве бесплатный центр помощи наркозависимым

12:14 20.08.2019
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© РИА Новости / Мария ШустроваРоман, пациент центра помощи наркозависимым "Старый свет", поселок Ерино
Роман, пациент центра помощи наркозависимым Старый свет, поселок Ерино
© РИА Новости / Мария Шустрова
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Единственный в Москве бесплатный негосударственный центр амбулаторной реабилитации наркозависимых откроется во вторник при храме Живоначальной Троицы в Кожевниках недалеко от Павелецкого вокзала, сообщили в синодальном отделе по благотворительности Московского патриархата.
Центр предполагает интенсивную – шесть дней в неделю – трехмесячную работу в группах и индивидуальное сопровождение в течение года. Одновременно реабилитацию смогут проходить до 15 человек, как женщины, так и мужчины, а подопечные центра при необходимости смогут получить направление в один из региональных церковных центров для прохождения стационарной реабилитации, уточнили в отделе.
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"Многие считают, что помощь наркозависимым – дело второстепенное, что они сами должны разбираться со своими проблемами. Но наркозависимые нуждаются в поддержке не меньше, чем другие люди, попавшие в беду. Церковь готова принять всех – главное, чтобы человек сам хотел исправить свою жизнь, победить зависимость. Двери нашего нового центра будут открыты для всех независимо от вероисповедания, возраста или гражданства", - рассказал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, слова которого приводятся в сообщении.
В штате учреждения – психологи, консультанты по химической зависимости, а также социальный работник, который будет помогать в последующем трудоустройстве. В центре будут проводиться регулярные встречи со священниками, предусмотрена арт- и кинотерапия. Также при желании обратившиеся за помощью смогут пройти медицинское обследование в церковной больнице святителя Алексия митрополита Московского.
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Центр "Реабилитация LIVE" организован синодальным отделом по благотворительности и Благотворительным фондом святого праведного Иоанна Кронштадтского на средства Фонда президентских грантов и пожертвования. В открытии центра примет участие епископ Бронницкий Фома, который освятит его помещение.
По данным РПЦ, на работу центра был выигран грант Фонда президентских грантов. Весной 2019 года синодальный отдел по благотворительности и телеканал "Спас" провели совместный трехмесячный проект "Реабилитация LIVE" о реабилитации трех наркозависимых мужчин, в ходе которого зрители с помощью смс жертвовали средства на поддержку церковной помощи наркозависимым. Собранные средства – 231 тысяча рублей – были направлены на ремонт здания центра в Кожевниках.
Сегодня в России насчитывается около 460 тысяч наркозависимых, приводят в РПЦ статистику МВД. В стране действуют более 300 церковных проектов помощи наркозависимым, в том числе 70 реабилитационных центров, свыше 60 консультационных пунктов, 18 центров ресоциализации. Ежегодно открываются не менее десяти новых церковных структур помощи наркозависимым.
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