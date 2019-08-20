Россияне со стоящих в Испании судов пожаловались на нехватку продуктов

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские моряки со стоящих в Испании судов Мурманского морского пароходства пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на нехватку топлива и продуктов, сообщил РИА Новости координатор ITF в РФ Сергей Фишов.

Ранее сообщалось, что за границей из-за долов стоит несколько судов Мурманского морского пароходства, в том числе в Польше, Испании, Индии, Африке, Китае. Стоящий больше года в Литве арестованный сухогруз "Иван Лопатин" был продан с торгов в начале августа, по словам Фишова, часть прежнего экипажа уже репатриирована.

""Заполярье" и "Северная земля" стоят в Испании... (Моряки) говорят о нехватке топлива, проблемах со снабжением (продуктами питания)", - рассказал агентству Фишов, уточнив, что данные получены от инспектора федерации в Испании.

Позднее Фишов со ссылкой на представителя пароходства уточнил, что компания намерена сократить экипаж на каждом судне примерно с 15 до 7 человек. ITF намерена оказать помощь морякам.