Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T12:13Z
https://ria.ru/20190820/1557664273.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/149655/10/1496551055_0:270:5184:3186_1036x0_80_0_0_343beab9c2fbd59d3b059f59f9a4a046.jpg
РИА Новости

Россияне со стоящих в Испании судов пожаловались на нехватку продуктов

12:13 20.08.2019
382
© РИА Новости / Елена ШестернинаПорт в Испании
Порт в Испании
© РИА Новости / Елена Шестернина
Порт в Испании. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российские моряки со стоящих в Испании судов Мурманского морского пароходства пожаловались в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) на нехватку топлива и продуктов, сообщил РИА Новости координатор ITF в РФ Сергей Фишов.
Ранее сообщалось, что за границей из-за долов стоит несколько судов Мурманского морского пароходства, в том числе в Польше, Испании, Индии, Африке, Китае. Стоящий больше года в Литве арестованный сухогруз "Иван Лопатин" был продан с торгов в начале августа, по словам Фишова, часть прежнего экипажа уже репатриирована.
Ростов-на-Дону
19 августа, 13:35РИА Новости
Морякам задержанного в Ростове-на-Дону судна выплатили зарплату
""Заполярье" и "Северная земля" стоят в Испании... (Моряки) говорят о нехватке топлива, проблемах со снабжением (продуктами питания)", - рассказал агентству Фишов, уточнив, что данные получены от инспектора федерации в Испании.
Позднее Фишов со ссылкой на представителя пароходства уточнил, что компания намерена сократить экипаж на каждом судне примерно с 15 до 7 человек. ITF намерена оказать помощь морякам.
В начале сентября 2018 года ОАО "Мурманское морское пароходство" заявляло, что испытывает финансовые трудности, однако опровергало, что компания находится в стадии банкротства. -0-
000053
Обсудить 0
ИспанияРоссияВ мире
Рекомендуем
Аэропорт Эль-Прат в Барселоне
МИД предупредил россиян об изменении и отмене рейсов в аэропорту Барселоны
РИА
Новости
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
В МИД России призвали США не мешать проведению межвенесуэльских переговоров
Посольство РФ в Греческой Республике
Российские дипломаты выясняют детали крушения вертолета в Греции
Лента
новостей
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Табличка Осторожно - мины! в поселке Зайцево Донецкой области
В ЛНР обвинили Киев в беспорядочном минировании у участка разведения сил
Виды острова Итуруп
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Лодка со спасенными мигрантами направляется к судну Open Arms в Средиземном море
Италия арестовала судно с мигрантами Open Arms
Деловой район Пекина Гомао
В Китае прокомментировали испытание США ракеты, запрещенной ДРСМД
Вооруженный пират на берегу океана
Источник рассказал о переговорах с пиратами, захватившими в Африке россиян
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Житель Башкирии сделал карьеру в ГИБДД по поддельному диплому агрария
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Пираты допустят врача к похищенным у берегов Камеруна россиянам
Рабочие на нефтепроводе Дружба
Польский оператор "Дружбы" начал смешивать загрязненную нефть с чистой
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад на встрече с Саблиным заявил о позитивных изменениях ситуации в Сирии
Капсула времени, найденная в парке на улице Черняховского в городе Рыбинск Ярославской области во время земляных работ
В Рыбинске нашли капсулу времени 1968 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
23:06Зеленский не готов к диалогу с республиками Донбасса, считает глава ЛНР
Лента новостейМолния