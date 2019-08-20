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РИА Новости

МИД Йемена заявил о захвате сепаратистами базы МВД в провинции Абьян

12:13 20.08.2019
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© REUTERS / Fawaz SalmanЧлены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019
© REUTERS / Fawaz Salman
Члены поддерживаемых ОАЭ южно-йеменских сепаратистских сил стоят на танке во время столкновений с правительственными войсками в Адене, Йемен. 10 августа 2019 . Архивное фото
ДОХА, 20 авг - РИА Новости. Международно признанное правительство Йемена заявило во вторник, что силы выступающего за отделение юга страны Переходного совета Южного Йемена, захватили базу правительственных сил безопасности в южной провинции Абьян, предупредив о возможном провале посредничества Саудовской Аравии в урегулировании конфликта с сепаратистами.
"Происходящее в Абьяне - неоправданная эскалация со стороны сил Переходного совета, который поддерживают ОАЭ. Действия совета неприемлемы и могут привести к провалу усилий для посредничества, приложенных Саудовской Аравией", - написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрани.
Город Аден, Йемен
17 августа, 14:34РИА Новости
В Адене сепаратисты вернули захваченные ранее здания, сообщили СМИ
Он снова обвинил ОАЭ в оказании финансовой и военной помощи сепаратистам и призвал Абу-Даби немедленно прекратить ее.
В свою очередь источник в администрации провинции Абьян сообщил РИА Новости, что силы под командованием Абдель Латыфа ас-Сейида захватили базу сил специального назначения правительства Йемена в административном центре этой провинции, не встретив никакого сопротивления.
В минувшие выходные захватившие госучреждения в объявленном временной столицей Южного Йемена Адене сепаратисты из Переходного совета начали освобождать занятые ими позиции после договоренностей с Саудовской Аравией, которая поддержала требование правительства Йемена об освобождении объектов в Адене и договорилась с ОАЭ о необходимости восстановить мир на юге Йемена и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.
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