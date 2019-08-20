Рогозину в Пятигорске показали робота в папахе, танцующего лезгинку

ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Робота в папахе, танцующего лезгинку, показали участники форума "Машук" в Пятигорске гендиректору "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину.

"Робота зовут Хажби, это древнее осетинское имя, робот танцует горский танец, его программировали преподаватели", - рассказала РИА Новости представитель команды Fab Lab Alania Диана Кадзаева.

По ее словам, робот-танцор является талисманом команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике "Леонардо" в Северной Осетии.

Кроме робота-танцора Рогозину на форуме показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб "Другой взгляд" из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.