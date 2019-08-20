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РИА Новости
Новости Подмосковья

Количество жалоб по вопросам капремонта в Подмосковье снизилось на 33%

12:09 20.08.2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоРабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
Рабочие меняют электропроводку в подъезде жилого дома
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
КРАСНОГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Количество обращений по вопросам капитального ремонта среди жителей Московской области снизилось на 33% по сравнению с 2018 годом, сообщил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин на заседании правительства во вторник.
"Наибольшее количество жалоб на сегодняшний день связанно с вопросами капитального ремонта, а конкретно с включением домов в реестр программы. По сравнению с 2018 годом, количество таких обращений снизилось на 33%", - сказал Хромушин.
Кроме того он отметил, что программа капитального ремонта, заложенная на два года, выполнена на 92%.
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