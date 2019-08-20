У дел против Порошенко есть судебная перспектива, считает украинский судья

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что у возбужденных против экс-президента Петра Порошенко дел есть судебная перспектива, он может сесть в тюрьму, в лучшем случае - "будет где-то политическое убежище просить, за имущество свое всю жизнь бороться".

Несколько дел были заведены ранее на Порошенко по заявлению бывшего замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова.

"Единственное, что его (Портнова – ред.) может остановить — это если вдруг новая власть войдет в какие-то договоренности по сохранению какого-то там иммунитета Петра Алексеевича. Если этого не произойдет, то Андрей Владимирович его "перекусит", найдет, достанет. И Петр Алексеевич будет где-то политическое убежище просить, где-то за имущество свое всю жизнь бороться. Ну, а в худшем варианте, "закроет его". А чё нет?" – сказал Вовк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, опубликованному в YouTube.

Он убежден, что Портнов "профессиональный человек" и "мега-специалист", что, если он берется – "он доведет дело до конца".

На вопрос, допускает ли он, что Порошенко может сесть в тюрьму, Вовк ответил "безусловно". "Никакой иммунитет его не спасет от этого. Смотрите, если Портнов этим занимается, Петру Алексеевичу надо переживать", - заключил Вовк.