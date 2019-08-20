В "Роскосмосе" определили задачи для первых запусков ракеты "Енисей"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Перспективная российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" во время первых запусков будет использована для запуска искусственных спутников Луны, рассказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин во вторник на молодежном форуме "Машук-2019".

Согласно представленной им презентации, в 2028 году состоится запуск сверхтяжелой ракеты первого этапа, которая запустит на полярную орбиту искусственный спутник Луны. После 2030 года планируется запуск еще более грузоподъемной сверхтяжелой ракеты второго этапа с такой же нагрузкой.

Пока проект "Енисей" существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством. В рамках программы, помимо ракеты, планируется создать пилотируемый транспортный корабль и лунный взлетно-посадочный комплекс.

До этого Рогозин рассказывал, что создание "сверхтяжа" обойдется России в 700-750 миллиардов рублей.

"Роскосмос" ранее раскрывал возможные характеристики нового носителя. Так, планировалось создать два варианта – со стартовой массой 3167 тонн, способную доставить на низкую околоземную орбиту не менее 100 тонн и с взлетной массой 3281 тонну для вывода на орбиту 140 тонн. Облегченный вариант смог бы отправлять к Луне 27-тонные грузы, а более тяжелый – до 33 тонн.