СК опроверг сообщения об избиении кандидата в депутаты в Петербурге

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Информация в соцсетях и СМИ о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не подтвердилась, уголовное дело возбуждено не будет, сообщается во вторник на Информация в соцсетях и СМИ о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не подтвердилась, уголовное дело возбуждено не будет, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.

Ранее полиция начала проверку информации от сына кандидата в депутаты муниципалитета "Ульянка" от Партии роста, заявившего, что его мать якобы ударил сотрудник полиции. По данным СМИ, женщина пострадала, вступившись за раздававшего листовки волонтера. Затем пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила РИА Новости, что, по предварительным результатам проверки, полицейский действовал в рамках закона.

"Распространенные в социальных сетях и средствах массовой информации сведения о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не соответствуют действительности, в связи с чем по результатам проведения доследственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении СК.