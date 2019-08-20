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РИА Новости

СК опроверг сообщения об избиении кандидата в депутаты в Петербурге

11:55 20.08.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Информация в соцсетях и СМИ о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не подтвердилась, уголовное дело возбуждено не будет, сообщается во вторник на сайте Следственного комитета РФ.
Ранее полиция начала проверку информации от сына кандидата в депутаты муниципалитета "Ульянка" от Партии роста, заявившего, что его мать якобы ударил сотрудник полиции. По данным СМИ, женщина пострадала, вступившись за раздававшего листовки волонтера. Затем пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщила РИА Новости, что, по предварительным результатам проверки, полицейский действовал в рамках закона.
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"Распространенные в социальных сетях и средствах массовой информации сведения о нападении в Санкт-Петербурге сотрудника полиции на кандидата в муниципальные депутаты не соответствуют действительности, в связи с чем по результатам проведения доследственной проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что следователи провели проверку, опросили очевидцев, которые опровергают информацию о нападении полицейского на кандидата в муниципальные депутаты. Были проведены опросы полицейского, кандидата в депутаты от другой партии, врача больницы. Следствие изъяло медицинские документы, провели судебно-медицинскую экспертизу, согласно которой сведения об избиении женщины-кандидата также не подтвердились.
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