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РИА Новости

В Ростовской и Волгоградской областях ограничили движение фур из-за жары

11:55 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский, STF / Перейти в фотобанкГрузовые фуры
Грузовые фуры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский, STF
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Грузовые фуры. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 20 авг - РИА Новости. Движение фур ограничили на трассах в Ростовской и Волгоградской областях из-за жары, сообщается на сайте Росавтодора.
Как отмечается на сайте ведомства, из-за температуры выше 32 градусов во вторник ограничено движение для грузовиков на территории Ростовской и Волгоградской областей.
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"С 10 до 22 часов будет закрыто движение для тяжеловесного автотранспорта (продолжительность 12 часов) на участках автодорог, подведомственных ФКУ Упрдор Москва-Волгоград", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территории Волгоградской области ограничено движение фур на участках трассы Р-22 Тамбов - Волгоград - Астрахань, Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград (подъезд к Элисте). В Ростовской области на участках: А-260 Волгоград - Каменск-Шахтинский - граница с Украиной, А-280 Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с Украиной, А-270 автодорога М-4 "Дон" - Новошахтинск - граница с Украиной, А-135 подъездная дорога от автодороги М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону.
Ранее сообщалось, что, по информации ГУ МЧС по Волгоградской области, в регионе с 20 по 23 августа ожидается жара до 42 градусов.
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А-135МЧСРосавтодорВолгоградская областьРостовская областьОбщество
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