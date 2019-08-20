Число эвакуированных из-за пожара на Канарах достигло десяти тысяч человек

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, составило около 10 тысяч человек, заявил в интервью радиостанции Число эвакуированных из-за природного пожара на испанском острове Гран-Канария, одном из крупнейших в популярном среди туристов Канарском архипелаге, составило около 10 тысяч человек, заявил в интервью радиостанции COPE глава региона Анхель Виктор Торрес.

Ранее сообщалось, что площадь начавшегося в субботу природного пожара на острове Гран-Канария достигла 10 тысяч гектаров. Также сообщалось об эвакуации порядка 9 тысяч человек.

"Температуры упали, и если все будет хорошо, сегодня могут последовать хорошие новости", - заявил Торрес в интервью радиостанции COPE, Он также отметил, что в настоящее время в тушении пожара задействованы порядка тысячи человек.

"Переместить около 10 тысяч человек очень нелегко,... но отношение граждан (к ситуации) было образцовым", - добавил он.