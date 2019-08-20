"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Студия "Союзмультфильм" в день рождения Чебурашки представила мультфильм "Переезд!", сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.
Он посвящен памяти Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание на улице Академика Королева.
"Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Короткий шестиминутный мультфильм", — сказала Слащева.
Он объединяет анимационные фрагменты и документальные кадры. Режиссером выступила Инна Евланникова.
В этом году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны мультфильма "Крокодил Гена". Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а его образ создал Леонид Шварцман.