"Союзмультфильм" представил новый мультфильм с Чебурашкой

Он посвящен памяти Эдуарда Успенского и переезду студии в новое здание на улице Академика Королева.

"Мы сделали мультфильм, в котором Чебурашка, Гена и Шапокляк нарисованы уже в современной технологии 3D. Короткий шестиминутный мультфильм", — сказала Слащева.

В этом году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны мультфильма "Крокодил Гена". Чебурашку придумал писатель Эдуард Успенский в 1966 году, а его образ создал Леонид Шварцман.