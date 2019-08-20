МИД предупредил россиян об изменении и отмене рейсов в аэропорту Барселоны

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российский МИД предупредил сограждан об изменении в расписании и отмене рейсов в международном аэропорту Барселоны "Эль-Прат" в связи с забастовкой сотрудников испанского авиаперевозчика "Iberia".
"Испания – 24, 25 ,30 и 31 августа в Международном аэропорту Барселоны (BCN) забастовка сотрудников национального авиаперевозчика "Iberia"; изменения в расписании и отмена рейсов", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
Ранее испанские СМИ сообщали о том, что сотрудники наземных служб авиакомпании Iberia намерены провести новые забастовки в аэропорту Барселоны "Эль-Прат".