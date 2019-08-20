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РИА Новости

В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко

11:47 20.08.2019
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© Фото : пресс-служба Александра КлименкоЭкс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
© Фото : пресс-служба Александра Клименко
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко. Архивное фото
КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру доходов и сборов страны Александру Клименко по делу о так называемых "налоговых площадках", сообщает во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.
Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов). В ноябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила, что главная военная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело против экс-министра — по статье "госизмена".
Бывший министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко
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"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19 августа следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении генпрокуратуры. В ведомстве отмечают, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента.
"С целью соблюдения прав подозреваемого… судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи", - сообщили в генпрокуратуре.
По мнению следствия, Клименко организовал в Одесской, Киевской, Донецкой и Харьковской областях предприятия, которые занимались таможенным оформлением на Украине по заниженной стоимости. Кроме того, по информации надзорного ведомства, в 2012 -2013 годах Клименко с сообщниками организовал схемы уклонения от уплаты налогов предприятиями реального сектора экономики.
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Александр КлименкоГенеральная прокуратура УкраиныУкраинаВ мире
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