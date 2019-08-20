В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко

КИЕВ, 20 авг - РИА Новости. Печерский районный суд Киева заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей экс-министру доходов и сборов страны Александру Клименко по делу о так называемых "налоговых площадках", сообщает во вторник пресс-служба генеральной прокуратуры Украины.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что Клименко уведомлен о подозрении в создании преступной группировки и злоупотреблении служебным положением. Клименко и бывшие чиновники министерства доходов и сборов подозреваются в нанесении ущерба государству на сумму 96 миллиардов гривен (около 3,5 миллиарда долларов). В ноябре 2017 года Служба безопасности Украины сообщила, что главная военная прокуратура Украины возбудила еще одно уголовное дело против экс-министра — по статье "госизмена".

"Главной военной прокуратурой неоднократно подавались в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей и 19 августа следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено ходатайство прокурора и избрана подозреваемому мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении генпрокуратуры. В ведомстве отмечают, что с целью затягивания и срыва судебного процесса адвокаты подозреваемого самоустранились от защиты подозреваемого и ни разу не появились в судебное заседание для защиты интересов своего клиента.

"С целью соблюдения прав подозреваемого… судом привлечен адвокат из центра предоставления бесплатной вторичной правовой помощи", - сообщили в генпрокуратуре.