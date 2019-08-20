Россия предостерегла США от попыток установить блокаду Венесуэлы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Москва предостерегает США от установления блокады Венесуэлы, вопрос наращивания нелегитимного санкционного давления будет обсуждаться, в том числе, в ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

По его словам, Родригес уже провела в Москве ряд переговоров и "контакты с ней будут продолжены по различным линиям". Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что переговоры Лаврова и вице-президента Боливарианской республики пройдут 21 августа.

"Разумеется, рассмотрим всю ситуацию, связанную с наращиванием Вашингтоном противозаконных, нелегитимных мер санкционного воздействия, попыток установить блокаду (Венесуэлы). Мы предостерегаем Вашингтон от опрометчивых шагов в этой сфере", - сказал Рябков.