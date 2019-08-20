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РИА Новости
Культура

Армен Джигарханян выписался из больницы

11:36 20.08.2019 (обновлено: 12:46 20.08.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАрмен Джигарханян
Армен Джигарханян
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.
"Все нормально. Хорошо себя чувствует. В ближайшие дни должен в театр поехать", — рассказал собеседник агентства.
Виталина Цымбалюк-Романовская. Архивное фото
20 ноября 2018, 19:03РИА Новости
Суд приговорил бывшую жену Джигарханяна к 200 часам обязательных работ
Ранее Согомонян сообщал, что актер проходит плановое профилактическое лечение.
Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Вскоре после этого он заявил, что жена Виталина Цымбалюк-Романовская "причинила ему много боли".
Позднее супруги развелись, а Цымбалюк-Романовскую суд приговорил к 200 часам обязательных работ и штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.
Джигарханян регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. В августе артист впервые после большого перерыва приехал в театр на открытие нового сезона.
Армен Джигарханян. Архив
3 октября 2015, 10:00РИА Новости
Биография Армена Джигарханяна3 октября 2015 года исполняется 80 лет актеру театра и кино, народному артисту СССР Армену Борисовичу Джигарханяну.
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КультураАрмен ДжигарханянРоссия
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