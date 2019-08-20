Армен Джигарханян выписался из больницы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

"Все нормально. Хорошо себя чувствует. В ближайшие дни должен в театр поехать", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Согомонян сообщал, что актер проходит плановое профилактическое лечение.

Здоровье Джигарханяна резко ухудшилось в октябре 2017 года. Вскоре после этого он заявил, что жена Виталина Цымбалюк-Романовская "причинила ему много боли".

Позднее супруги развелись, а Цымбалюк-Романовскую суд приговорил к 200 часам обязательных работ и штрафу по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.