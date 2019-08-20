СК начал проверку после смерти украинского моряка в районе Тамани

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Начата доследственная проверка по факту обнаружения тела моряка в нейтральных водах Черного моря в районе Тамани, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела члена экипажа судна в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, 20 августа… примерно в 06 часов 25 минут на судне "Магус", расположенном в районе акватории морского порта Тамань на расстоянии 13,1 мили от берега, обнаружено тело иностранного гражданина, 1987 года рождения, с признаками отравления. Кроме этого, обнаружен живой иностранный гражданин, 1989 года рождения, также с признаками отравления. В настоящее время следователь выехал на место происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего", - заявило ведомство.