Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего топ-менеджера "Росгеологии"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил в СИЗО бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.
Таким образом, Горринг останется в СИЗО как минимум до 30 октября.
Горринг попросил закрыть процесс от прессы, в связи с тем, что "это цирк, который невозможно выносить". Судья отказал в удовлетворении ходатайства.
"Тогда я не буду отвечать на вопросы", - заявил Горринг, участвуя в заседании по видеоконференцсвязи. После этого он перестал быть виден в кадре.
Сторона защиты в свою очередь просила отпустить Горринга из СИЗО под залог.
"Прошу изменить меру пресечения на домашний арест или залог 10 миллионов рублей", - заявил адвокат Николай Казанцев.
Прокурор ответил, что Горринг зарегистрирован в отдаленном регионе России (в Ингушетии), поэтому любая другая мера пресечения не может быть избрана.
"Обвиняемый может скрыться от следствия, в связи с этим считаю невозможным избрание другой меры пресечения", - сказал прокурор.
В январе Горринг оказался в центре скандала, стоившего ему должности первого заместителя гендиректора государственного холдинга. Начался он с публикации в интернете видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры, не скупясь в выражениях, рассказал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения рабочих обязанностей.
Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также всего топ-менеджмента. После этого на некоторое время Горринг пропал из поля зрения СМИ, а в начале марта был задержан в столичном аэропорту Внуково.
Как выяснилось, ему вменяется мошенничестве в особо крупном размере и грозит до 10 лет колонии. По данным следствия, в 2011 году Горринг, тогда носивший фамилию Ганижев, стал фигурантом дела о взятке на 5 миллионов рублей, дал на допросе признательные показания, однако после того, как его отпустили под подписку о невыезде, скрылся и был объявлен в розыск. Более того, сменив фамилию, мужчина смог устроиться на высокую должность в государственный холдинг.
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