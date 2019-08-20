Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего топ-менеджера "Росгеологии"

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мосгорсуд во вторник оставил в СИЗО бывшего первого замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление оставить без изменения, жалобу без удовлетворения", - огласила решение судья.

Таким образом, Горринг останется в СИЗО как минимум до 30 октября.

Горринг попросил закрыть процесс от прессы, в связи с тем, что "это цирк, который невозможно выносить". Судья отказал в удовлетворении ходатайства.

"Тогда я не буду отвечать на вопросы", - заявил Горринг, участвуя в заседании по видеоконференцсвязи. После этого он перестал быть виден в кадре.

Сторона защиты в свою очередь просила отпустить Горринга из СИЗО под залог.

"Прошу изменить меру пресечения на домашний арест или залог 10 миллионов рублей", - заявил адвокат Николай Казанцев.

Прокурор ответил, что Горринг зарегистрирован в отдаленном регионе России (в Ингушетии), поэтому любая другая мера пресечения не может быть избрана.

"Обвиняемый может скрыться от следствия, в связи с этим считаю невозможным избрание другой меры пресечения", - сказал прокурор.

В январе Горринг оказался в центре скандала, стоившего ему должности первого заместителя гендиректора государственного холдинга. Начался он с публикации в интернете видео с Горрингом, на котором он во время компьютерной игры, не скупясь в выражениях, рассказал об интимных взаимоотношениях с подчиненными и прочих вещах, касающихся исполнения рабочих обязанностей.

Глава Минприроды после этого распорядился провести в "Росгеологии" проверку финансово-хозяйственной деятельности, а также всего топ-менеджмента. После этого на некоторое время Горринг пропал из поля зрения СМИ, а в начале марта был задержан в столичном аэропорту Внуково.