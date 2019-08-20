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РИА Новости

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьной формы

11:24 20.08.2019 (обновлено: 11:28 20.08.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкШкола
Школа
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Форма для школьников должна быть изготовлена из воздухопроницаемой ткани, устойчивой к потере цвета, поэтому при выборе одежды следует отдать предпочтение натуральным материалам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Форма для учеников должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, устойчивого к потере цвета. Она должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая в приоритетном отношении зависит от материала, из которого сшита школьная форма. В этой связи приоритет отдается одежде для обучающихся преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами", - говорится в сообщении.
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Форма должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий и температурному режиму в помещении, уточнили в Роспотребнадзоре.
Основная задача формы – сохранить здоровье обучающихся, так как несоответствие детской одежды требованиям может привести к простудным заболеваниям или проблемам с кожей, отметили в пресс-службе ведомства.
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