В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьной формы

"Форма для учеников должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, устойчивого к потере цвета. Она должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая в приоритетном отношении зависит от материала, из которого сшита школьная форма. В этой связи приоритет отдается одежде для обучающихся преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами", - говорится в сообщении.