В Роспотребнадзоре дали советы по выбору школьной формы

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Форма для школьников должна быть изготовлена из воздухопроницаемой ткани, устойчивой к потере цвета, поэтому при выборе одежды следует отдать предпочтение натуральным материалам, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"Форма для учеников должна быть изготовлена из воздухопроницаемого материала, устойчивого к потере цвета. Она должна обеспечивать достаточную вентиляцию пододежного пространства, которая в приоритетном отношении зависит от материала, из которого сшита школьная форма. В этой связи приоритет отдается одежде для обучающихся преимущественно состоящей из натуральных материалов, так как именно такая одежда обладает хорошими гигиеническими свойствами", - говорится в сообщении.
Форма должна соответствовать погоде, месту проведения учебных занятий и температурному режиму в помещении, уточнили в Роспотребнадзоре.
Основная задача формы – сохранить здоровье обучающихся, так как несоответствие детской одежды требованиям может привести к простудным заболеваниям или проблемам с кожей, отметили в пресс-службе ведомства.