Два украинских моряка с теплохода "Магус" отравились спиртом

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Украинские моряки, отравившиеся, предположительно, метиловым спиртом, доставлены в Тамань, один из них умер, второй находится в коме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
"Утром поступила информация от капитана теплохода под флагом Панамы… "Магус" называется… Капитан сообщил, что на борту двое больных, они в коме. Признаки отравления метилового спирта", - рассказали в пресс-службе.
Там сообщили, что на помощь морякам был направлен буксир "Дерзкий", который снял с борта двух человек.
"Второй помощник капитана и матрос второго класса, оба - граждане Украины. Пока шла доставка, второй помощник скончался, а матрос находится в реанимации. На берегу мы передали их скорой помощи, тело и больного. В Тамань были доставлены", - уточнили в Росморречфлоте.