Два украинских моряка с теплохода "Магус" отравились спиртом

КРАСНОДАР, 20 авг - РИА Новости. Украинские моряки, отравившиеся, предположительно, метиловым спиртом, доставлены в Тамань, один из них умер, второй находится в коме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

"Утром поступила информация от капитана теплохода под флагом Панамы… "Магус" называется… Капитан сообщил, что на борту двое больных, они в коме. Признаки отравления метилового спирта", - рассказали в пресс-службе.

Там сообщили, что на помощь морякам был направлен буксир "Дерзкий", который снял с борта двух человек.