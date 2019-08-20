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РИА Новости

Испытание США ракеты приведет к новой гонке вооружений, заявили в Пекине

11:17 20.08.2019 (обновлено: 11:28 20.08.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Испытание США крылатой ракеты наземного базирования приведёт к новой гонке вооружений и негативно скажется на структуре международной безопасности, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
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Испытание ракеты прошло 18 августа.
"Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности", - заявил на брифинге Гэн Шуан.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая призвал США отбросить мышление холодной войны, проявлять сдержанность в развитии вооружений, защищать существующую систему контроля над вооружениями, делать больше усилий для обеспечения глобального стратегического баланса и стабильности".
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Гэн ШуанМинистерство обороны СШАМИД КНРПекинКитайСШАВ мире
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