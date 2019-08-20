Испытание США ракеты приведет к новой гонке вооружений, заявили в Пекине

ПЕКИН, 20 авг - РИА Новости. Испытание США крылатой ракеты наземного базирования приведёт к новой гонке вооружений и негативно скажется на структуре международной безопасности, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

Испытание ракеты прошло 18 августа.

"Эти действия США приведут к новой гонке вооружений, к эскалации военного противостояния, а также окажут серьезное негативное влияние на структуру региональной и международной безопасности", - заявил на брифинге Гэн Шуан.