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РИА Новости

Участники "Территории смыслов" получили гранты на сумму около 70 млн рублей

11:13 20.08.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМолодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум "Территория смыслов". 6 июля 2019
Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум Территория смыслов. 6 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Основной этап молодежного форума "Территория смыслов" завершился в Подмосковье, за время работы форума между участниками было распределено порядка 70 миллионов рублей грантов, сообщает пресс-служба форума.
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу 5 июля. В этом году он проходит на территории мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области - новой площадке АНО "Россия - страна возможностей". До этого четыре года местом проведения была Владимирская область. В этом году в рамках форума прошло шесть смен, последняя завершилась в понедельник. Особенностью форума в 2019 году стала возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный в ходе работы на форуме.
"Всего за время форума Федеральное агентство молодежи выдало сертификаты на грантовую поддержку суммой 69,387 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.
В основном этапе форума приняли участие, в том числе, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, президент и председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф и другие известные политические и общественные деятели.
Президент РФ В. Путин
5 июля, 12:23РИА Новости
Путин отметил динамичное развитие молодежного форума "Территория смыслов"
В четверг на форуме стартует заключительная смена - "Новые территории", ее организует молодежное крыло Общероссийского народного фронта. В рамках смены пройдут тематические лекции, дискуссии, мастер-классы и тренинги от известных политиков, радиоведущих, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе форума, на заключительной смене гранты распределяться не будут.
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