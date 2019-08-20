Участники "Территории смыслов" получили гранты на сумму около 70 млн рублей

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Основной этап молодежного форума "Территория смыслов" завершился в Подмосковье, за время работы форума между участниками было распределено порядка 70 миллионов рублей грантов, сообщает пресс-служба форума.

Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу 5 июля. В этом году он проходит на территории мастерской управления "Сенеж" в городе Солнечногорск Московской области - новой площадке АНО "Россия - страна возможностей". До этого четыре года местом проведения была Владимирская область. В этом году в рамках форума прошло шесть смен, последняя завершилась в понедельник. Особенностью форума в 2019 году стала возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный в ходе работы на форуме.

"Всего за время форума Федеральное агентство молодежи выдало сертификаты на грантовую поддержку суммой 69,387 миллионов рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

В основном этапе форума приняли участие, в том числе, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава МИД РФ Сергей Лавров, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, президент и председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф и другие известные политические и общественные деятели.