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РИА Новости

В ДНР настаивают на пристальном внимании к преступлениям, совершенным ВСУ

11:12 20.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские военнослужащие. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова настаивает на пристальном внимании со стороны международных правозащитных организаций в отношении преступлений, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса.
Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Фейсбук скан-копии отчета о правонарушениях Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованному министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.
"Настаиваю на том, чтобы указанные факты убийства, изнасилований, грабежей и мародерства стали предметом пристального внимания международных правозащитных организаций", - сказала РИА Новости Морозова.
Осколки снарядов, собранные недалеко от здания городской детской клинической больницы №4 в Донецке.
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Она добавила, что в отчетах международных правозащитных организаций уже указаны факты о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, к которым относятся насильственные исчезновения, незаконные лишения свободы и применение пыток.
"Противоправные действия, совершенные под покровительством киевской власти или ее непосредственном поощрении, такие как убийства мирных граждан на территории Донбасса, в ходе столкновений на Майдане, Одесской трагедии, а также ряд других, часто не получают должного расследования, а судебные процессы затягиваются... Мы требуем проведения эффективных расследований для восстановления справедливости. Каждый из вооруженных преступников должен понести заслуженное наказание", - сказала Морозова.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваСтепан ПолторакДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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