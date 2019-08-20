В ДНР настаивают на пристальном внимании к преступлениям, совершенным ВСУ

ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова настаивает на пристальном внимании со стороны международных правозащитных организаций в отношении преступлений, совершенных украинскими силовиками против жителей Донбасса.

Ранее бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Алексей Журавко опубликовал в Фейсбук скан-копии отчета о правонарушениях Вооруженных сил Украины в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах, адресованному министру обороны Украины Степану Полтораку. Среди преступлений против мирных жителей - убийства и похищения людей.

"Настаиваю на том, чтобы указанные факты убийства, изнасилований, грабежей и мародерства стали предметом пристального внимания международных правозащитных организаций", - сказала РИА Новости Морозова.

Она добавила, что в отчетах международных правозащитных организаций уже указаны факты о преступлениях украинских силовиков в Донбассе, к которым относятся насильственные исчезновения, незаконные лишения свободы и применение пыток.