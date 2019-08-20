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РИА Новости

Глава парламента Молдавии встретилась с российским послом

11:11 20.08.2019
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПредседатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в фотобанк
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный. Архивное фото
КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный обсудила с российским послом Олегом Васнецовым важность укрепления отношений в области сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба парламента.
"Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. В рамках дискуссии, официальные лица обменялись мнениями по вопросу консолидации молдавско-российского сотрудничества, а также активизации сотрудничества на уровне парламентов", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте парламента.
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Гречаный подчеркнула, что Молдавии нужно укреплять стратегическое партнерство с Россией.
"Стороны также говорили о мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Отметим, что по инициативе главы государства мероприятия, посвященные памяти погибших в освободительной борьбе Молдавии, будут проходить в столице и в нескольких городах страны", - добавили в парламенте.
Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе. С 2017 года в Молдавии был введен запрет на поездки членов парламента и правительства в РФ. В этом году запрет был отменен, также Кишинев и Москва договорились о возобновлении работы молдавско-российской межправкомиссии, не собиравшейся на заседания с 2016 года.
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