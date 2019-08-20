Глава парламента Молдавии встретилась с российским послом

КИШИНЕВ, 20 авг — РИА Новости. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный обсудила с российским послом Олегом Васнецовым важность укрепления отношений в области сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба парламента.

"Председатель парламента Зинаида Гречаный встретилась с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Молдавии Олегом Васнецовым. В рамках дискуссии, официальные лица обменялись мнениями по вопросу консолидации молдавско-российского сотрудничества, а также активизации сотрудничества на уровне парламентов", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте парламента.

Гречаный подчеркнула, что Молдавии нужно укреплять стратегическое партнерство с Россией.

"Стороны также говорили о мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Отметим, что по инициативе главы государства мероприятия, посвященные памяти погибших в освободительной борьбе Молдавии, будут проходить в столице и в нескольких городах страны", - добавили в парламенте.