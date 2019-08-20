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РИА Новости

Политолог прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

11:07 20.08.2019
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© Фото : DOD video stillИспытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Фото : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019. Архивное фото
ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Испытание США крылатой ракеты не дает возможности говорить о том, что Америка соблюдала договор об РСМД, считает польский политолог Михал Мазолевский.
Ранее Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.
"Нет необходимости напоминать, что ДРСМД запрещал не только испытывать и развертывать подпадающие под него ракеты. Достаточно быстрое испытание с момента заявления о выходе из договора говорит о том, что США разработали и произвели соответствующее вооружение, и начали это делать еще до своего выхода из соглашения", - сказал Мазолевский РИА Новости.
При этом он особо отметил, что американские военные запустили крылатую ракету с универсальной пусковой установки Mk-41, к которой у России ранее были претензии и подозрения, что она предназначена не только для целей противоракетной обороны.
"Как бы ни было кому обидно, но оказывается, что российские утверждения о том, что эта платформа может использоваться не только в оборонительных целях, имели под собой почву", - сказал собеседник агентства.
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