Политолог прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

ВАРШАВА, 20 авг – РИА Новости. Испытание США крылатой ракеты не дает возможности говорить о том, что Америка соблюдала договор об РСМД, считает польский политолог Михал Мазолевский.

Ранее Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

"Нет необходимости напоминать, что ДРСМД запрещал не только испытывать и развертывать подпадающие под него ракеты. Достаточно быстрое испытание с момента заявления о выходе из договора говорит о том, что США разработали и произвели соответствующее вооружение, и начали это делать еще до своего выхода из соглашения", - сказал Мазолевский РИА Новости.

При этом он особо отметил, что американские военные запустили крылатую ракету с универсальной пусковой установки Mk-41, к которой у России ранее были претензии и подозрения, что она предназначена не только для целей противоракетной обороны.