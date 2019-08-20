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РИА Новости

На Дальнем Востоке за сутки четыре населенных пункта освободились от воды

11:03 20.08.2019
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© Фото : Управление информации МЧС России Паводок на Дальнем Востоке
Паводок на Дальнем Востоке
© Фото : Управление информации МЧС России
Паводок на Дальнем Востоке. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории Дальневосточного федерального округа, еще четыре населенных пункта освободились от паводков в Приморском и Хабаровском краях, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Освободились от воды один населенный пункт c 39 жилыми домами в Приморском крае и три населенных пункта с тем же количеством домов Хабаровском крае", - говорится в сообщении.
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Как отмечает МЧС, в четырех субъектах (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская АО) остаются подтопленными 61 населенный пункт (Приморский край – 13, Хабаровский край – 22, Амурская область – 7, Еврейская автономная область – 19). Отрезанными остаются 10 населенных пунктов в Приморском крае.
Согласно сообщению, за сутки проведена откачка воды и очищено 82 подворий, просушены три жилых дома, очищены порядка 230 метров ливневой канализации, прорыты почти 500 метров водоотводных канав.
"МЧС России продолжает доставлять и оказывать материальную и адресную помощь пострадавшему населению", - добавляется в сообщении.
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Дальневосточный ФОПриморский крайПроисшествия
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