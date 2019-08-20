На Дальнем Востоке за сутки четыре населенных пункта освободились от воды

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. МЧС России продолжает аварийно-восстановительные работы на территории Дальневосточного федерального округа, еще четыре населенных пункта освободились от паводков в Приморском и Хабаровском краях, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Освободились от воды один населенный пункт c 39 жилыми домами в Приморском крае и три населенных пункта с тем же количеством домов Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Как отмечает МЧС, в четырех субъектах (Хабаровский и Приморский края, Амурская область и Еврейская АО) остаются подтопленными 61 населенный пункт (Приморский край – 13, Хабаровский край – 22, Амурская область – 7, Еврейская автономная область – 19). Отрезанными остаются 10 населенных пунктов в Приморском крае.

Согласно сообщению, за сутки проведена откачка воды и очищено 82 подворий, просушены три жилых дома, очищены порядка 230 метров ливневой канализации, прорыты почти 500 метров водоотводных канав.