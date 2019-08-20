СК завел дело на жителя Саранска, который хотел выкинуть младенца из окна

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи в Мордовии возбудили уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в покушении на убийство своей пятимесячной дочери, сообщает СК РФ во вторник.

Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступила информация о том, что мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить младенца с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти ребенка - его пятимесячную дочь. Девочка была передана медицинским работникам, ее здоровью ничего не угрожает.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

Следователи проверяют различные причины и мотивы случившегося, в том числе ссора подозреваемого с сожительницей - матерью девочки.

"Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Мордовия, участковый уполномоченный Василий Мартынов, спасший младенца, 21 августа отметит два года службы в полиции. Сегодня он находится на отдыхе после суточного дежурства.