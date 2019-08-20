Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T11:01Z
https://ria.ru/20190820/1557661180.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК завел дело на жителя Саранска, который хотел выкинуть младенца из окна

11:01 20.08.2019
1295
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Следователи в Мордовии возбудили уголовное дело в отношении отца, подозреваемого в покушении на убийство своей пятимесячной дочери, сообщает СК РФ во вторник.
Днем 19 августа в правоохранительные органы от жителей города Саранска поступила информация о том, что мужчина, держа на вытянутых руках ребенка, угрожает выбросить младенца с третьего этажа дома. Подъехавшие на место сотрудники полиции через балкон соседней квартиры смогли спасти ребенка - его пятимесячную дочь. Девочка была передана медицинским работникам, ее здоровью ничего не угрожает.
"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ
7 августа, 18:27РИА Новости
В Казани задержали мужчину, забившего до смерти девятимесячную девочку
Следователи проверяют различные причины и мотивы случившегося, в том числе ссора подозреваемого с сожительницей - матерью девочки.
"Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается", - добавляется в сообщении.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Республике Мордовия, участковый уполномоченный Василий Мартынов, спасший младенца, 21 августа отметит два года службы в полиции. Сегодня он находится на отдыхе после суточного дежурства.
"Героем он себя не чувствует и считает, что любой на его месте поступил бы также. По его словам, единственное, о чем он думал в тот критический момент, - как спасти ребенка и обезвредить мужчину, чтобы он больше никому не причинил зла. Ему некогда было думать о том, что он рискует жизнью. Он думал только о том, как спасти девочку", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Гаражи
23 июля, 23:44РИА Новости
Пьяный вологжанин завел ребенка в гаражи и избил до сотрясения мозга
810051
Обсудить 1
Следственный комитет РФМордовияСаранскРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Саратовской области два человека погибли при опрокидывании машины в кювет
РИА
Новости
Сотрудник Следственного комитета России на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Ульяновские власти рассказали о матери подростка, убившего семью
Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова Михаил Романов
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов
Самолет Airbus A319 авиакомпания Air France
Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге
Лента
новостей
Выставка Global vape - 2017
Загадочная болезнь, связанная с вейпом, поразила десятки человек
Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов в суде
Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия
На месте ДТП в Перми. 17 августа 2019
Водитель попавшего в ДТП в Перми автобуса отпущен под обязательство о явке
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
В Ульяновской области похоронили подростка и убитую им семью
Фотография удивленной кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал
Пользователей Сети восхитило фото кошки, удивленной собственным видом
Дуэйн Джонсон
Дуэйн "Скала" Джонсон женился
Комплект тренировочного экзамена во время всероссийской акции Единый день сдачи ЕГЭ с родителями в Москве
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Ребенок у окна
"Был идеальным": мать рассказала об отце, пытавшемся выбросить из окна дочь
Сотрудники правоохранительных органов на месте массового убийства в селе Патрикеево Ульяновской области
Отец устроившего бойню подростка рассказал об игровой зависимости сына
Первый полёт военного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полёта Альтиус-У
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника "Альтиус-У"
Запуск крылатой ракеты Томагавк с американского военного корабля USS Cape St. George
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
Лента новостейМолния