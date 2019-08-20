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РИА Новости

В ДНР заявили об ухудшении гуманитарной ситуации из-за обстрелов ВСУ

10:59 20.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов ВСУ
Осколки снарядов ВСУ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снарядов ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявляет об ухудшении социально-гуманитарной ситуации в ДНР из-за обстрелов украинских силовиков.
Ранее народная милиция ДНР и представительство республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) неоднократно заявляли об участившихся обстрелах территории ДНР со стороны силовиков, в том числе с использованием минометов и артиллерии.
"В результате эскалации насилия со стороны вооруженных формирований Украины, которая наблюдается в последнее время, мы вынуждены констатировать ухудшение социально-гуманитарной ситуации в регионе... объекты гражданской инфраструктуры и жилого фонда все чаще подвергаются целенаправленным нападениям либо угрозе уничтожения вследствие действий украинской стороны", - сказала журналистам Морозова.
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Она напомнила о нарушениях со стороны украинских силовиков, которые были зафиксированы в течение минувших дней, в том числе о ранении мирного жителя в населенном пункте Зайцево, использовании силовиками беспилотных летательных аппаратов при корректировке огня, обстреле зажигательными боеприпасами частных построек граждан.
"Настоятельно требуем от международных правозащитных организаций принять все необходимые меры для фиксации этих нарушений, а также для проведения их эффективного расследования. В соответствии с мировой практикой противоправные действия вооруженных формирований Украины квалифицируются как применение запрещенных методов и средств ведения войны", - подчеркнула Морозова.
Она отметила, что отсутствие должной оценки со стороны мирового сообщества влечет за собой повторение подобных инцидентов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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