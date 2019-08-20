Патриарх Кирилл оценит ход восстановления Соловецкого монастыря

СОЛОВКИ (Архангельская область), 20 авг - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во вторник прибыл на Соловецкие острова, он ознакомится с затянувшимися работами по восстановлению Спасо-Преображенского монастыря, настоятелем которого является, сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

"Святейший патриарх совершит свой ежегодный визит в Соловецкую обитель, настоятелем которой он является. Восстановление монастыря - дело особой важности для предстоятеля Церкви, он прикладывает много сил для того, чтобы программа восстановления этого важнейшего духовного центра развивалась", - подчеркнул священник.

Он отметил, что патриарх в ходе своего визита совершит несколько богослужений, ознакомится с ходом восстановительных работ и встретится с представителями власти.

Соловецкий монастырь был закрыт советскими властями с начала 1920-х годов. Его скиты стали отделениями лагеря особого назначения. Туда посылали, в основном, больных и слабосильных заключенных. Был устроен один из тифозных карантинов, здесь умерли несколько тысяч человек. С 1939 года Соловецкий архипелаг находился в ведении военных.