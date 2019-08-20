В Китае задержали сотрудника британского консульства в Гонконге

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Власти Китая задержали сотрудника консульства Великобритании в Гонконге Саймона Чэна (Simon Cheng), предположительно, когда он возвращался в город из соседнего Шэньчжэня, сообщает газета Guardian со ссылкой на его подругу Ли.
Девушка рассказала изданию, что восьмого августа, возвращаясь после деловой поездки в Шэньчжэнь, Чэн внезапно перестал отвечать на сообщения. В течение 10 дней Ли и родственники молодого человека не могли выйти с ним на связь. Затем иммиграционные власти Гонконга сообщили девушке, что власти КНР провели в отношении молодого человека "административное задержание". Причины задержания и местонахождение Чэна не известны.
Британский МИД выразил беспокойство в связи с сообщениями о задержании Чэна.
"Мы чрезвычайно обеспокоены сообщениями о том, что член нашей команды был задержан, когда возвращался из Шэньчжэня в Гонконг", - заявил официальный представитель МИД, которого цитирует издание.
По его словам, Лондон "оказывает поддержку его семье и пытается получить более подробную информацию от властей провинции Гуандун и Гонконга".
Гонконг – бывшая британская колония, которая вошла в состав Китая только в 1997 году. Крупные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Первоначально они были мирными, однако с каждым разом столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек.
18 августа, 17:43РИА НовостиМарш протеста в Гонконге собрал 1,7 миллиона человек