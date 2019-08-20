В Китае прокомментировали испытание США ракеты, запрещенной ДРСМД

Пентагон 19 августа объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Договор РСМД перестал действовать 2 августа, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.

"Не пошло и трёх недель после выхода США из ДРСМД, как Пентагон объявил об испытании ракеты, запрещённой ранее этим договором. Это в полной мере подтверждает истинные цели выхода США из договора, которые заключаются в снятии с себя ограничений, свободном развитии передовых ракет и стремлении получить единоличное военное превосходство", - заявил на брифинге Гэн Шуан.