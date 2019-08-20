Нетребко в новом сезоне споет в Метрополитен-Опера с Пласидо Доминго

МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Анна Нетребко откроет новый сезон в Метрополитен-Опера в сентябре выступлением на сцене c Пласидо Доминго, написала певица в своем инстаграме.
"Я счастлива открыть свой новый сезон в Метрополитен-Опера одной из моих любимых партий - Леди Макбет и разделить сцену с легендарным Пласидо Доминго", - поделилась Нетребко.
Ранее восемь певиц и одна танцовщица сообщили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго в разное время с 1980-х годов. Сам 78-летний исполнитель отрицает все обвинения. Опера Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии отменили концерты с участием тенора.
Миланский оперный театр Ла Скала, лондонский Ковент-Гарден, Зальцбургский фестиваль и Берлинская государственная опера заявили, что не будут отменять выступления с участием Доминго. Концерт в московском Крокус Сити Холле состоится 17 октября согласно графику.