Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-20T11:05Z
https://ria.ru/20190820/1557660814.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155766/12/1557661264_0:52:3072:1780_1036x0_80_0_0_5958c12ff14de173a0946467af2f87c0.jpg
РИА Новости

Министр образования Якутии предложил заменить телефоны в школах планшетами

10:54 20.08.2019 (обновлено: 11:05 20.08.2019)
262
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушки с планшетом в руках
Девушки с планшетом в руках
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Детям необходимо предоставить планшеты для выхода в интернет в случае ограничения использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях, заявил журналистам министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.
Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Как уточняет Минпросвещения РФ, длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.
Урок в школе
19 августа, 17:14Радио
Вопрос с телефонами в школах должны решать сами школы, заявил омбудсмен
По мнению Егорова, реализация данного нововведения потребует от школ дополнительной подготовки.
"Понятно, что сейчас каждый ребенок активно использует гаджеты, причем необязательно, чтобы просто играть. Он получает необходимую информацию из сети интернет. Нужно дать ребенку возможность получать информацию из других источников, к примеру, планшетов. Вместе с тем, конечно, неправильно, что во время перерыва дети сидят в гаджетах. Этот вопрос нужно регулировать", - считает министр.
Что касается технической организации отмены мобильников в школах, по мнению Егорова, "каждая организация должна индивидуально подходить к принятию соответствующих решений".
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
15 июля, 13:05РИА Новости
Матвиенко заявила, что не предлагала запретить в школах мобильные телефоны
1500010
Обсудить 1
РоспотребнадзорРособрнадзорРоссияЯкутияЯкутскОбщество
Рекомендуем
Урок в школе
Примерно 30 тысяч якутских школьников будут обучаться на родном языке
РИА
Новости
Оплата услуг ЖКХ
В Петербурге возбудили дело из-за рекламы на счетах за электроэнергию
Стенд компании Дом. РФ на Петербургском международном экономическом форуме 2019 (ПМЭФ-2019)
Россияне не боятся замены людей на рабочих местах роботами, показал опрос
Экс-директор департамента развития бизнеса автодилера Рольф Анатолий Кайро в Басманном суде. 28 июня 2019
СК попросил оставить топ-менеджера "Рольфа" Кайро под домашним арестом
Лента
новостей
Измерение давления
Скворцова предложила отечественные тонометры россиянам из группы риска
Молодежь фотографируется на территории в Московской области, где проходит форум Территория смыслов. 6 июля 2019
Участники "Территории смыслов" получили гранты на сумму около 70 млн рублей
Жена премьера Израиля Сара Нетаньяху
Жену Нетаньяху не проинструктировали, что делать с караваем, заявил министр
Деловой район Пекина Гомао
В Китае прокомментировали испытание США ракеты, запрещенной ДРСМД
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
В Самаре потушили пожар в ангаре
Деньги
Зарплаты в сфере добычи нефти и газа в 3,5 раза превысили средние по России
Участники вечеринки в ночном клубе Канкуна, Мексика
Определены самые тусовочные города мира
Аптека
Врачи посоветовали отказаться от использования обычного йода
Экс-министр доходов и сборов Украины Александр Клименко
В Киеве заочно арестовали экс-министра доходов Клименко
Студенты перед началом лекции
Скворцова попросила увеличить прием абитуриентов в медицинские колледжи
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Киевского апелляционного суда
Обстановка у суда, где рассмотрят жалобу на арест Вышинского, спокойная
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:09Йеменские сепаратисты из Адена направились на переговоры с правительством
00:38У президента Уругвая выявили злокачественное образование в легком
00:38"Ъ": СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
00:35В Саудовской Аравии появятся академии искусств
00:32Венесуэла осудила угрозу США ввести морскую блокаду страны
00:28Астронавты выйдут в открытый космос для установки стыковочного адаптера
00:27США одобрили продажу Тайваню истребителей F-16, несмотря на протесты Пекина
00:25Исследование: учителям неинтересно использовать в работе новые технологии
00:20Сепаратисты, захватившие власть в Адене, хотят контролировать юг Йемена
00:17Депутат Рады посоветовал Зеленскому не бояться разговора с Путиным
00:06Сепаратисты в Йемене не отводили отряды от госучреждений в Адене
00:05Ворона или кролик? Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
23:53Это вам не велосипед. Украинцев разозлил огромный кортеж Зеленского
23:45В США рассказали о разработке гиперзвуковой ракеты, запрещенной ДРСМД
23:39Ветеран СВР Коротков рассказал, как позировал художнику Шилову
23:33Трамп рассказал о переговорах с представителями Венесуэлы
23:31Трамп допустил новое снижене налогов в США
23:29Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
23:14В Судане сформировали суверенный совет
23:12Смолкин назвал Назарову замечательной артисткой и светлым человеком
Лента новостейМолния