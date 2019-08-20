Министр образования Якутии предложил заменить телефоны в школах планшетами

ЯКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Детям необходимо предоставить планшеты для выхода в интернет в случае ограничения использования мобильных телефонов в образовательных учреждениях, заявил журналистам министр образования и науки Якутии Владимир Егоров.

Ранее Минпросвещения РФ рекомендовало региональным властям рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах. Рекомендации подготовлены на основе анализа международного опыта и по итогам опроса общественного мнения, проведенного Минпросвещения России, Рособрнадзором и Роспотребнадзором. Как уточняет Минпросвещения РФ, длительное время использования телефонов, а также использование во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна, а также снижению умственной работоспособности, ослаблению памяти и внимания.

По мнению Егорова, реализация данного нововведения потребует от школ дополнительной подготовки.

"Понятно, что сейчас каждый ребенок активно использует гаджеты, причем необязательно, чтобы просто играть. Он получает необходимую информацию из сети интернет. Нужно дать ребенку возможность получать информацию из других источников, к примеру, планшетов. Вместе с тем, конечно, неправильно, что во время перерыва дети сидят в гаджетах. Этот вопрос нужно регулировать", - считает министр.